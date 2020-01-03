Rahmi Çalışkan, Beypazarı Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı
ANKARA (AA) – Beypazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne Rahmi Çalışkan atandı.
Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Şube müdürü görevinde bulunan Mehmet Kargı’nın Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanmasının ardından boyalan bu göreve, Nallıhan İçesinde şube müdürü olan Rahmi Çalışkan getirildi.
Çalışkan, son 3 yıldır Nallıhan'da görev yapıyordu.
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