Ramazan Bayramı kutlanıyor
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla sevgi evleri, huzurevi ve şehit aileleri ziyaret edildi.
Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve eşi Fatma Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Fatma Bacı Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek devletin koruması altındaki çocuklarla bayramlaştı.
Protokol üyeleri, Sevgi Evleri'nin ardından huzurevine geçerek burada kalanların bayramını kutladı.
Huzurevindeki bayramlaşma sırasında konuşan Vali Akın, gönülleri manevi huzur ile dolduran, insanları iyiliğe, güzelliğe, yardımlaşma ve dayanışmaya sevk eden mübarek Ramazan ayını geride bırakarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu milletçe hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi.
Vali Akın ve beraberindekiler, daha sonra, şehit polis memuru Ramazan Donat ve şehit jandarma komando Oktay Atasoy'un ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
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Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor
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