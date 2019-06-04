Ramazan bayramı kutlanıyor
SİVAS (AA) – Sivas'ta Ramazan bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Vali Salih Ayhan, bazı protokol üyeleri ilk olarak İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'ni ziyaret etti ve huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti.
Daha sonra Sivas Valiliği tarafından Buruciye Medresesi'inde bayramlaşma programı düzenlendi.
Vali Ayhan, programda yaptığı konuşmada, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Sivas'ın ramazanın en iyi yaşandığı illerden biri olduğunu aktaran Ayhan, "Ramazan ruhumuza olgunluk, bedenimize şifa, nefsimizi terbiye eyledi. Bu tarihi mekanda bayramlaşmak çok anlamlı. Rabbim bin yıldır yurt tutan atalarımıza layık bir şekilde inşaallah bu vatana hizmet ederek nice bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Sınır ötesinde güvenliğimizi sağlayan, bu ülkenin birlik ve beraberliği için gayret gösteren harekata katılan tüm güvenlik kuvveti mensuplarına da cenabı Allah kolaylıklar ihsan eylesin, güç ve kuvvet versin. Duamız ve desteğimiz onlarla." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Vali Ayhan, programa katılanlarla bayramlaştı.
Programa AK Parti Sivas Milletvekileri Habip Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkan Hilmi Bilgin, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu katıldı.
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