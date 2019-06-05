Ramazan Bayramı kutlanıyor
NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerleri ziyaret ederek bayramlaştı.
Bayramlaşma programında, bazı erlere sürpriz yapan Kaymakam Yeşilyurt, ailelerini arayarak vatani görevini yapmakta olan çocuklarıyla görüştürdü.
Mardin Nusaybinli er Sinan Yatkı, Bitlisli er Ömer Özkan ve Van Ercişli Muhammed Demirdağ'ın aileleriyle görüşmesini sağlayan Yeşilyurt'a, telefonun diğer ucundaki ailelerden teşekkür mesajı iletildi.
Bayramlaşma töreninde, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Cumhuriyet Savcısı Hayrullah Biçer ve mahalle muhtarları da hazır bulundu.
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