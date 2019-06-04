Ramazan Bayramı kutlanıyor
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilçe protokolü şehit yakınları ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
İlk olarak Kaymakamlık bahçesinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara bir araya gelen İlçe Kaymakamı Uğur Sezer ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş vatandaşlarla bayramlaştı.
Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Şehitlik Anıtını ziyaret eden Kaymakam Sezer, şehitler çeşmesinde su içti. Anıttaki şehit fotoğraflarını inceledi. Okunan Kuran'ı Kerim'in ardından İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan tarafından tüm şehitler için dua edildi.
Şehitlikteki programın ardından Sezer ve Demirbaş şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Ziyarette çocuklara oyuncak hediye eden Kaymakam Sezer, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.
Başkan Demirbaş ise, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler, sağlıklı ve sıhhat dolu bir yaşam diledi.
Ziyaretin ardından Sezer ve Demirbaş Süleyman Demirel ve Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezilerini ziyaret ederek burada kalanların bayramını kutladı.
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Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor
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