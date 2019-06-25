Red Bull Cliff Diving Portekiz’de gerçekleştirildi
İSTANBUL (AA) – Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’de 2019’un dördüncü durağı Portekiz’de gerçekleştirildi. Erkeklerde Britanyalı Gary Hunt, Portekiz’de de kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Red Bull açıklamasına göre, Portekiz’in Azorlar bölgesi adalarından Sao Miguel’de gerçekleştirilenen yamaç dalışı organizasyonu heyecanla takip edildi.
Dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez Portekiz’in Azorlar bölgesine konuk oldu. 130 bin nüfusa sahip Sao Miguel Adası’nda üst üste sekizinci kez yapılan mücadele, Atlantik Okyanusu’nda yer alan adada, volkanik dağların eteklerindeki kayalıklarda gerçekleşti.
Kraterleriyle ünlü alanda 27 metre yükseklikten atlayış yapan sporcular, binlerce kişi tarafından takip edilirken erkekler de Garry Hunt bu sezondaki üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu. Kadınlar da ise geçtiğimiz sezonun şampiyonu Rhiannan Iffland üst üste dördüncü kez kazanarak geçilmesi zor bir rekor kırdı.
Toplamda yedi yarıştan oluşan şampiyonanın Portekiz ayağında mutlu sona ulaşan Britanyalı Gary Hunt, 2019 sezonunun da üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu. Portekiz’de erkeklerde ikinci Jonathan Parades, ABD’li Andy Jones ise üçüncü oldu.
– Red Bull Cliff Diving 14 Temmuz’da Lübnan’da
Kadınlarda ise beklenen sonuç ortaya çıktı. Son şampiyonu Iffland, İtalya’da olduğu gibi podyumun en üst basamağına üst üste dördüncü kez çıkarak rekor kırdı. Avusturalyalı sporcuyu, Britanyalı Jessica Macaulay ve Kanadalı Lysanne Richard takip etti.
Bu sonuçla Britanyalı Gary Hunt, erkeklerde 460 puanla şampiyona liderliğini korurken, Rhiannan Iffland da 600 puanla kadınlarda zirvede yer aldı. Red Bull Cliff Diving, 14 Temmuz’da Lübnan’da devam edecek.
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