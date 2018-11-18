Red Bull sporcusu Ogier altıncı kez şampiyon
İSTANBUL (AA) – Dünya Ralli Şampiyonası’nda zafer yine Sebastien Ogier’in oldu. Red Bull sporcusu üst üste altıncı kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Red Bull açıklamasına göre, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası’nda şampiyon, sezonun son yarışında belli oldu.
Avustralya’da düzenlenen ve adeta nefesleri kesen ralliyi beşinci sırada tamamlayan Sebastien Ogier, şampiyonluk yolundaki rakipleri Thierry Neuville ve Ott Tanak’ın yarış dışı kalmasıyla zafere uzandı.
Red Bull sporcusu üst üste altıncı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Avustralya Rallisi’nde ilk sırayı Jari-Matti Latvala alırken ikinci Hayden Paddon, üçüncü ise Mads Ostberg oldu.
– Dünya Ralli Şampiyonası 2019 yılında yine Türkiye’ye gelecek
Sebastien Ogier’in 219 puanla şampiyon olarak tamamladığı Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci sırayı 201 puanla Belçikalı pilot Thierry Neuville, üçüncülüğü ise Türkiye Rallisi’ni de kazanan 181 puanlı Ott Tanak aldı.
15 senedir şampiyonun ismi değişmiyor Dünya Ralli Şampiyonası’nı 15 yıldan beri ismi Sebastien ve ülkesi Fransa olan pilotlar kazanıyor. 2004’te Sebastien Loeb’un başlattığı ve 9 yıl sürdürdüğü gelenekte Sebastien Ogier de altı yıldan beri şampiyonluğu kimseye bırakmıyor.
Dünya Ralli Şampiyonası 2019 yılında yine Türkiye’ye gelecek. Şampiyonanın 11. ayağı 12-15 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenecek.
– "Herkesin performansı birbirine çok yakındı"
Ogier yarış sonunda, "İnanılmaz bir sezon yaşandı. Herkesin performansı birbirine çok yakındı. Çok duygusal bir an yaşıyorum. Sezon içinde zorlandığımız hatta geriye düştüğümüz anlar oldu. Fakat ekibimizle çok iyi iş çıkardık ve sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardık." açıklamasını yaptı.
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