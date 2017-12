Reha Kemal Erginer: ‘Ciddi anlamda gol sıkıntımız var’

Kaçan galibiyete üzüldüklerini dile getiren Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, çok mücadele ettiklerini ancak üçüncü bölgede istediklerini elde etmede başarılı olamadıklarını belirterek, “Çok önemli maçlar oynuyoruz, ligde oynadığımız her maç daha önemli, daha zor ama bizim için çok önemli bir maçtı. Bizim için 6 puanlık maçtı, kaybedilmiş 2 puandan daha fazlası, çok önemli. Aslında 14 puan yapıp, Samsunspor’u yakalayıp üstteki gruba tutunmak istiyorduk. Total olarak baktığımızda ligi düşme hattının üstünde bitirme şansımız vardı. Ama bu şansı değerlendiremedik” dedi.

İlk yarı gol pozisyonlarını bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyleyen Erginer, “İkinci yarıda genelde iyiydik ama genelde yaşadığımız sıkıntı yakamızı gene bırakmadı, diyebilirim. Nedir bu sıkıntı, üçüncü bölgede atakları gol ile bitiremiyoruz. Ciddi anlamda gol sıkıntımız var, bu maçta da oldu. Takım olarak oldukça üzgünüz. Oyuncularım ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar, maçı bırakmıyorlar. Ama çok önemli iki puanı kaybettik” diye konuştu.

İpekoğlu: “1 puan iki takımın da işine yaramadı”

Her iki takımın da bu maçta galibiyet istediğini söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “3 puana ihtiyaç duyan iki takım karşılaştı. Her iki takım açısından da çok önemli bir maçtı. Bizim de bir üst gruba yetişmemiz için acilen üç puana ihtiyacımız vardı. Tabii ki Denizlispor da, alt taraftan kurtulmak adına üç puana ihtiyacı vardı. Açıkçası her iki takımın işine yaramayan 1’er puanı oldu. Şampiyonluk hedefi ile yola çıkmış bir Samsunspor olarak, iç sahada çekmiş olduğumuz sıkıntıyı bir nebze olsun deplasmanda gidermek istiyorduk. Ancak bunu başaramadık. Mevcut kadromuzla yapacak bir şey yok, özellikle gol pozisyonlarında ciddi sıkıntılarımız var. Devre arasında gerekli takviyeleri inşallah yaparız diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Medeni Topaloğlu