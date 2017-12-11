Reina davası başladı
Reina adlı gece kulübünde yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin saldırgan Abdulkadir Masharipov ve karısının da aralarında bulunduğu 57 sanığın yargılanmasına başlandı. Ortaköy’de Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 57 sanık hakim karşısına çıktı. Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov jandarma eşliğinde getirilirken, aralarında Abdulkadir Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva’nın da bulunduğu 4’ü kadın 48 tutuklu sanık salona alındı.
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