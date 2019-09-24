Rektör Bağlı basın mensuplarıyla bir araya geldi
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir’de görev yapan basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.
Bağlı, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu çalıştıklarını söyledi.
Bağlı, "Akdeniz Üniversitesi bünyesinde bir birim bütün illerin öğrenci dostu skalasını çıkarıyor ve buna göre biz 50’inci olarak gösteriliyoruz ama biz bunu hak etmiyoruz. Biz gerçekten Türkiye'nin hem üniversite olarak hem saymış olduğum bütün bileşenler üzerinde oldukça iyi bir noktadayız. Bu ekibi yakında üniversitemize davet edeceğiz. Nevşehir ve üniversitemiz ilk 10'larda yer alması gerekiyor. Çünkü üniversitemiz, öğrenci dostu, güvenli, yurt imkanları fazla olan, sosyal, kültürel, sportif ve bir çok konuda avantajları bulunan bir üniversite. Ayrıca bölgemizin turistlik bir bölge olması nedeniyle gezip görme açısından da oldukça şanslı bir şehirdeyiz. Nevşehir birçok açıdan önemli bir yere sahip." dedi.
– "En fazla tercih edilen iller arasında birincisi sıradayız"
NEVÜ'nün 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilerin en fazla tercih ettiği üniversiteler arasında birinci sırada yer aldığını ifade eden Rektör Bağlı, "NEVÜ her sene 5 bin kişinin tercih ettiği ve 3 bin 500 mezun veren bir üniversite. Bu sene de 22 bin 200 öğrencimiz var. En fazla tercih edilen illerin birinci sırasında da Nevşehir, ikinci sırada Kayseri ve diğer iller var. Diğer önemli ve gururlandığımız bir konu ise bütün Türkiye’den öğrenci alan belki de tek üniversiteyiz. Bu bizim için önemli. Biz Türkiye’nin bütün coğrafyasından gelen öğrencilere hizmet ve eğitim vermek için büyük gayret gösteriyoruz." diye konuştu.
NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Tafana Tesislerinde düzenlenen basın toplantısına Bağlı'nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ve gazeteciler katıldı.
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