Rektör Karakaya lise öğrencilerine ders verdi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni eğitim öğretim yılında lise öğrencilerine ilk dersi verdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Abdulkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluşan Rektör Karakaya, dönemin ilk dersinde öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Karakaya, gençlerin bir ülkenin ve milletin istikbali olduğunu vurguladı.
Düşünmenin hayatın en zor işi olduğunu ve bu yüzden insanların düşünmek yerine duygularıyla yaşamayı tercih ettiğini dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:
"İfade edebilen ve kendi değerleri üzerinde ayakta durabilen gençler olmalısınız. Düşünemiyorsak özgün, yaratıcı ya da inovatif olamayız. Düşünebilen insan kendini tanımaya başlar. Düşünen ve kendini tanıyan insan dünyayı değiştirebilir. Kendinizi tanımadan vereceğiniz kararlar taklitten öteye gidemez. Geleceğe yönelik tavsiyeler herkes için kıymetlidir ama öğrenciler için daha da önem taşır. Çünkü sizler ülkenin ve milletin geleceğisiniz."
Öğrencilerden eksiklikleri telafi edecek şekilde düşünmeyi hedef edinmelerini isteyen Karakaya, "Hayatta başarılı olmanın, düşünebilmenin tek yolu hayatı emek ve gayretle dolu dolu yaşamaktır. Emek vererek ve düşünerek attığınız her adımda özgün ve önde olun. Sizler, bu ülkeyi yeniden şahlandıracak güce sahipsiniz. Bu duygu ile düşünmeli ve çalışmalarınıza devam etmelisiniz." ifadelerini kullandı.
Karakaya, öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemlerini tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.
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