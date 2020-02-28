Rektörlerden İdlib'deki saldırıya ortak tepki
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) bir araya gelen çok sayıda üniversitenin rektörü ortak açıklamayla İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısını kınadı.
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında pilot seçilen üniversitelerden 14'ünün rektörü, birinin de rektör vekili KAEÜ Senato Salonu'ndaki değerlendirme ve istişare toplantısına katıldı.
Rektörler, toplantının ardından İdlib'deki saldırıyla ilgili ortak açıklama yaptı.
Açıklamayı okuyan KAEÜ Rektörü Prof. Dr Vatan Karakaya, milletin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren şehitlerin şehadet haberlerinin yürekleri dağladığını belirtti.
İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere başsağlığı dileyen Karakaya, şunları kaydetti:
"Ülkemize ve askerlerimize karşı yapılan bu alçak ve mesnetsiz saldırıyı kınıyoruz. Milletimizin şahsında Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği onurlu mücadeleyi sahipleniyor, erdemli duruşunu yürekten destekliyoruz. Bilimin ışığında topluma yol göstermeyi şiar edinmiş üniversiteler olarak ülkemizin içine çekilmek istendiği karanlığı görüyor ve bu oyuna gelmemek için var gücümüzle çalışacağımızın teminatını aziz milletimize veriyoruz."
Ortak basın açıklamasına, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İdris Şahin katıldı.
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