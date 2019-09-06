Renault'dan uygun taksit ve sıfır faiz fırsatı
İSTANBUL (AA) – Renault, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.
Renault açıklamasına göre, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunan Renault, ayrıca hafif ticari modellerinde sıfır faiz imkanı tanıyor.
Kampanya dahilinde Clio HB 70 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve bin 500 TL'den başlayan taksitlerle, Megane Sedan ise 95 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Renault Captur'un Icon 1.5 dCi 90 bg versiyonunda ise 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı yer alıyor.
Diğer taraftan Renault’nun hafif ticari modellerinde 50 bin TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz oranı yer alıyor. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 faiz oranı mevcut.
Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına da sahip oluyor.
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