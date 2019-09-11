Renault'un yeni Captur modeli Frankfurt Otomobil Fuarı'nda
İSTANBUL (AA) – Renault, yeni Captur'un tanıtımını Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gerçekleştiriyor.
Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Captur'un yenilenen versiyonu, Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Thierry Bollore ve Tasarım Direktörü Laurens van den Acker tarafından 10 Eylül'de basın mensuplarına kapılarını açan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Fuar, yarından itibaren ziyaretçilere de açık olacak.
Renault Captur, 90'dan fazla ülkede 1,5 milyon satış rakamı ile Avrupa'da B SUV pazarında lider modeller arasında bulunuyor.
Lanse edildiği 2013'ten bu yana satış rakamlarıyla zirvede yer alan Renault Captur tamamen yenilendi. Daha fazla kişiselleştirme, güvenlik ve modülerlik sunan yeni nesil Captur, global pazardaki iddiasını iç mekanda sunduğu kalite ve teknolojiyle artırıyor.
Üst segment modellerin özelliklerini bünyesinde barındıran yeni Captur, "easy connect ve Renault easy link", "trafik ve otoyol destek sistemi" gibi teknolojileri de müşterileriyle buluşturuyor. Yeni Captur'un, "hibrit" ve e-tech plug-in" olmak üzere elektrikli versiyonları bulunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, yeni Captur ile modelin en iyi özelliklerini koruduklarını ve daha da iyileştirdiklerini ifade etti.
Captur'un artık daha fazla kişiselleştirilebildiğine işaret eden Acker, Renault için, yolculuk deneyim kalitesinin mutlak bir öncelik olduğunu vurguladı.
Renault Grubu CEO'su Thierry Bollore ise, yeni Captur'un 2020'den itibaren sınıfının ilk şarj edilebilir hibrit modeli (plug-in) olacağını belirterek, "Hibrit otomobile adapte edilmiş benzersiz bir aktarma sistemi ve doğrudan F1 türevi olan bir enerji yönetim stratejisi geliştirdik. Renault olarak, teknoloji ve inovasyonu müşterilerimiz için erişilebilir hale getirmek en büyük önceliğimiz." değerlendirmelerini yaptı.
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