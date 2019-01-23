“RENG-İ HAKKARİ” KONYA’DA SAHNE ALACAK
Konya’da, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu” sahne alacak.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, etkinliğe ilişkin açıklamasında, Hakkari Valiliği ile ortaklaşa düzenledikleri programın 24 Ocak’ta Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğini söyledi.
Toprak, topluluğun Türkçe ve Kürtçe müzik dinletisi, zeybek, teke ve horon oyunlarının yanı sıra Hakkari’nin gelenek ve göreneklerini de sahneye taşıyacağını belirtti.
Hakkari’deki insanların cana yakın, vefalı, duygusal insanlar olduğunu vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:
“Zorunlu bir memuriyet ya da askerlik olmadığı müddetçe Konya’dan çoğu vatandaşımız Hakkari’ye gitme fırsatı bulmamıştır. Konya ile Hakkari’yi, bu iki güzel şehrimizi bir şekilde buluşturma yolunu düşündük. Bunun da en iyi yolunun Reng-i Hakkari grubunun gelmesiyle olacağı fikrine vardık. Konya, huzur ve barışın temsil edildiği bir kent. Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış, gönüller sultanı Hz. Mevlana’nın evrensel mesajlarını dünyaya yaydığı kadim bir şehrimiz. Bu program, bölgelerimiz ve illerimiz arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğe, birbirimizi tanımaya vesile olacak ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek.”
Etkinliğin ücretsiz olacağını bildiren Toprak, tüm vatandaşları davet etti.AA
-
KONYA ŞEKER BİR TESİS YAPTI KONYA’DA PATATES ÜRETİMİ 3’E KATLANDI
-
Ak Parti Çumra Belediye Başkan Adayı Halit OFLAZ: “ÖNCE MİLLET ÖNCE MEMLEKET DİYEREK ÇUMRA’MIZ İÇİN TEVAZU, SAMİMİYET, GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ”
-
ÇUMRA DEVLET HASTANESİNE ATANAN FİZİK TEDAVİ UZMANI GÖREVE BAŞLADI
-
ÇUMRA DEVLET HASTANESİ YENİ ULTRASYON CİHAZI
-
KONYA BÜYÜKŞEHİR, 1 MİLYON BEZ TORBAYI KENDİ ATÖLYELERİNDE ÜRETİYOR
-
AK Parti Karatay Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Ömer Şahin; “BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN DAVAMIZ VE MİLLETİMİZE HİZMETTİR”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
İlk yardım eğitimi neleri kapsarKazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir. Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile […]