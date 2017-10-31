Resepsiyon Mobilyası Tasarımları

Resepsiyonlar ofislerin en önemli alanlarından birisini oluştururken gelen misafirlere ilk olarak “Merhaba” diyen alanları oluşturmaktadır.

Bu aşamada işletmeler resepsiyonlarının tasarımlarına çok büyük önem gösterirken bu tasarımı kendileri yapmak yerine profesyonel firmalar ile çalışmayı tercih ederler. Bu aşamada ofis proje hizmeti veren firmalar müşterilerini ağırlarken taleplerini en ayrıntılı biçimde aldıktan sonra özel çalışanları ile birlikte yeni tasarımlar ortaya çıkarırlar. Sonrasında bu seçenekler işletmelere sunulurken aralarından seçim yapmaları gerekmektedir. Birçok farklı etmen düşünülerek kararlar verildikten sonra resepsiyonların gerekli alana montajının yapılması işlemin geçilir.

İşletmelerin hangi sektörde hizmet verdiği resepsiyonların tasarımlarında çok büyük önem taşır. Bir resepsiyon tasarımının bir yandan gelen misafirleri en iyi şekilde karşılaması bir yandan da firmayı yansıtması gerekmektedir. Eğer işletmeler sosyal sektörlerde çalışıyorsa son derece modern ve renkli tasarımlar ortaya çıkarılabilirken bunun aksine daha resmi kurumlarda şık modeller kullanılmaktadır. Ofis mobilyaları kategorisinde yer alan bu ürünler çok dikkatli bir biçimde seçilirken bu sayede ilk izlenim konusunda hiçbir endişe kalmamaktadır. Bunu sağlayan profesyonel olarak bu hizmetleri veren firmalardır. Tasarımların firmalara özel olarak yapılması da son derece etkileyici bir etmen olarak görülüyor.

Ofis proje çalışmaları gerçekleştirilirken resepsiyonun yalnızca masası ya da sandalyesi tasarlanmıyor. Firmanın giriş bölgesi komple olarak resepsiyon alanı şeklinde ayrıldığından bu bölgenin tamamının tasarımının yapılması gerekiyor. Bu bölgede tavandan masaya, yer kaplamasından duvara kadar farklı ürünler tercih edilerek giriş alanı çok etkileyici bir hale getiriliyor. Mobilya işlerinin en kaliteli ve profesyonel şekilde yapılmasıyla birlikte istenilen biçimde resepsiyonların arka duvarına firma isimleri ve özel ışıklandırmalar da eklenebiliyor.

Resepsiyonlar tasarlanırken bekleme alanlarının da en iyi şekilde ayarlanması gerekiyor. Profesyonel ofis proje firmaları resepsiyonlara gelen ve belirli süreler buralarda beklemek zorunda olan kişiler için özel koltukların ve sehpa gibi yan ürünlerin seçimlerini de gerçekleştiriyorlar. Bu seçimlerde tamamen gelen ziyaretçilerin konforu ön planda tutulurken geçirdikleri kısa zamanda dahi firmadan son derece memnun kalmaları sağlanıyor.

Bu hizmeti almak için eğer işletmeler Türkiye’nin en iyi firmalar ile iletişime geçmek istiyorlarsa abbamobilya.com sitesi aracılığıyla bu firmalardan birisine ulaşabilirler. Abba Mobilya ismiyle hizmet veren bu firmada ofis mobilyaları tamamen özel olarak üretilirken firmaların çalışma alanlarına ve genel taleplerine göre tasarım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu işlemlerde ilk olarak alan gezildikten sonra bu alan için bir ofis proje tasarımı hazırlanıyor. Sonrasında da hazırlanan tasarımlar firmaya sunularak kararlar veriliyor. Tamamen samimi bir ortamda geçen konuşmalar ile birlikte istenen ya da istenmeyen özellikler tasarımlar üzerinde değiştirilirken sonrasında kesin proje ortaya çıkıyor. Olabilecek en kısa sürede üretimi tamamlayan firma montaj işlemini de kısa süre içerisinde yaptıktan sonra resepsiyonlar hazır hale geliyor.