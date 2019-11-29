Ressam Ümit Özmat'ın resim sergisi açıldı
ANKARA (AA) – Ressam Ümit Özmat'ın ebru, mono baskı, yağlı ve sulu boya çalışmalarından oluşan resim sergisi Ankara'da açıldı.
Sanatçının ebru, mono baskı, yağlı ve sulu boya çalışmalarından oluşan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Mustafa Necati Kültür Evi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Özmat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resimlerinin insanların duygu ve düşüncelerini farklı boyutlarla yansıttığını ve çalışmalarında özellikle kedilere de yer verdiğini belirtti.
Şifa özelliklerine inandığı için kedilere ilişkin çalışmalara ağırlık verdiğini dile getiren Özmat, bütün sanatseverleri Mustafa Necati Kültür Evi'ne davet etti.
Sanatçının 30'dan fazla eserinin bulunduğu sergi, 4 Aralık'a kadar görülebilecek.
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