Ressamlar Çankırı'nın güzelliklerini tuvale yansıttı
ÇANKIRI (AA) – Türkiye, Bulgaristan, Kazakistan ve İran'dan 11 ressamın Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlamak için yaptığı resimler, açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Çankırı Belediyesinin desteğiyle Türkiye, Bulgaristan, Kazakistan ve İran'dan 11 ressam, Çankırı'daki 5 bin yıllık Tuz Mağarası, Çivitçioğlu Medresesi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi, Taş Mescit, Çankırı Kalesi, Kadınçayırı, Kurşunlu, Orta ilçeleri, Devrez Çayı, kaya mezarları, peri bacaları gibi mekanları ziyaret ederek gözlem yaptı.
Çankırılı ressam Hülya Sezgin koordinatörlüğündeki çalışmada her biri ikişer resim yapan sanatçıların eserleri, Çamaşırhane Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.
Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankırı'da bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.
Çalışmanın Çankırı'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Can, resimlerin müzayedede satılarak elde edilen gelirle Çankırılı öğrencilere burs verileceğini ifade etti.
Hülya Sezgin ise Çankırı'nın Türkiye'de bile tanınmadığından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Dünya çapındaki sanatçıları bir araya getirdiklerini kaydeden Sezgin, "Yurt içi ve yurt dışında ünü bulunan sanatçı arkadaşlarımız da var aramızda. 3 gün boyunca Çankırı'yı gezdik. Gezdikleri yerlerden resimler çalıştılar. 25 resim çıktı. 11 sanatçı 3 günde yaptı. Çankırı'yı çok sevdiler." diye konuştu.
Sergi açılışına, Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.
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