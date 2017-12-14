Restorasyonu süren Beyazıt Camii’nin son durumu havadan görüntülendi
İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon edilen Beyazıt Camii’nin son durumu havadan görüntülendi. Yüzyıllar boyunca tarihe tanıklık eden; depremlere, yangınlara karşı ayakta duran Beyazıt Camii’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde cami çevresi ve avlusunun kapatıldığı kubbelerinden bazılarının örtüldüğü görüldü. Cami avlusu içinde ise restorasyon işlemleri için iskelelerin kurulu olduğu görüldü. Tarihi yarımadanın İstanbul Boğazı ve Haliç ile bütünleşen manzarası havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 6 milyon liraya mal olacak caminin restorasyon çalışmalarının 21 Şubat 2018’de bitmesi bekleniyor. Beyazıt Meydanında ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin meydan düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Beyazıt Camii tarihi
Bizans devrinde Theodosius Forumu olarak adlandırılan ve şehrin en büyük meydanı olan meydanında Sultan Bayezid Veli tarafından yaptırıldı. İstanbul’un fethinden sonra şehre kurulan ikinci büyük selatin cami idi. Cümle kapısında Şeyh Hamdullah’ın yazdığı kitabeye göre 1501-1506 yılları arasında beş yılda tamamlanmıştır. İstanbul’da 1509’da meydana gelen depremden zarar gördü. Depremden sonra kısmen onarılan caminin onarımını daha sonraki yıllarda tamamlayıp güçlendiren Mimar Sinan oldu. 1683 yılındaki bir yangında minare külahları tutuşarak zarar gördü, 1743’te ise minarelerden birisine yıldırım isabet etmesi sonucu külahı yandı.
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