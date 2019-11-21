Rıza Çalımbay: “6 final maçımız var, tek gayemiz bu maçları kazanmak”
SİVAS (AA) – Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan karşılaşmalarını final maçı olarak gördüklerini belirterek, bu maçları kazanmak için çalışacaklarını söyledi.
Çalımbay, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde iyi bir durumda olduklarını ve bunu devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Çalımbay, "Şimdi bambaşka bir şekilde başlamamız gerekiyor. Bundan önceki durumumuzu unuttuk, yeniden sıfırdan başlıyoruz. 6 final maçımız var, tek gayemiz bu maçların hepsini kazanmak." dedi.
Rakipleri İstikbal Mobilya Kayserispor'un puana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:
"Her şeyden önce çok zor ve mücadeleci bir maç olacak. Oynadığımız oyunların üzerine kesinlikle bu maçta çıkmamız gerekiyor. Bu maçta tek hedefimiz kazanmak, kolay olmayacak bunun da farkındayız. Çünkü ligin altı ve üstü karışık ve kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig. Şu anda lider durumdayız ama puan farkı yok denecek kadar az. Onun için durumumuzu korumak istiyorsak Kayserispor maçından çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor."
Başarıyı taraftarla bütünleşerek yakalamak istediklerini dile getiren Çalımbay, "Taraftar desteğinin yüzde 100 olması gerekiyor. Bana göre taraftar 12. adam değil, birinci adamdır. Onların desteğiyle inşallah coşkulu bir şekilde oynayıp kazanırız. Yeter ki onlar maçlarımıza gelsinler. Coşkulu ve kalabalık olmaları gerekiyor, şu anda güzel bir hava yakalandı. Onların desteği şart." diye konuştu.
– Kadına yönelik şiddeti protesto eden afişlerle fotoğraf çektirdiler
Öte yandan, Çalımbay, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ziyaretlerine gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarının sorularını cevapladı.
Kadına yönelik şiddet olaylarında kanunların daha sert olması gerektiğini vurgulayan Çalımbay, kadın cinayeti haberlerinin medyada abartılarak servis edilmesini de yanlış bulduğunu sözlerine ekledi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, kadına yönelik şiddeti protesto eden afiş ve dövizlerle fotoğraf çektirdi.
– Antrenman
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.
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