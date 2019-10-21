Rıza Çalımbay: “Antalyaspor maçı Galatasaray maçından zor”
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.
Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'a deplasmanda 3-2 mağlup oldukları maçı değerlendirdi.
Galatasaray maçına puan veya puanlar almak için gittiklerini ifade eden Çalımbay, ancak hakem hatalarına maruz kaldıklarını ileri sürerek, "Teknik direktör olarak bu konulara fazla girmek istemiyorum, konuşuyoruz değişen bir şey olmuyor. Hakemler biraz daha anlayışlı davransa daha iyi olur." dedi.
Futbolcuları Isaac Cofie'nin pozisyonunda Galatasaraylı futbolcu olsa hakemin onu atmayacağını savunan Çalımbay, şunları kaydetti:
"Orada kıran kırana mücadele etmemiz gerekiyordu, biz de onu yaptık. 10 kişi kalmamıza rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadık. Gerçekten mükemmel oynadık. 11 kişi yapamadığımız şeyleri 10 kişi ile çok çok daha iyi yaptık. Oynadığımız oyun mükemmeldi. Sadece yediğimiz goller iyi değildi. Şu ana kadar oynadığımız her maçta gol attık. Biz içeride de dışarıda da galibiyet ve gol için oynuyoruz. Galatasaray deplasmanında da aynı şekilde mücadele ettik. Çok güzel bir lig maçı oldu. Ben takımdan çok memnunum. Hakemlerle ilgili boşa konuşuyoruz gibi geliyor artık. Konuşmaya bile gerek görmüyorum. Yapacak bir şey yok, bazı şeylere katlanacağız. Lige böyle devam edeceğiz."
– "Sahamızda maç kaybetmek istemiyoruz"
Ligin 9. haftasında iç sahada Antalyaspor ile yapacakları karşılaşmayı da değerlendiren Rıza Çalımbay, şöyle konuştu:
"Antalyaspor maçı bize göre Galatasaray maçından zor. Ligdeki konumlara baktığımız zaman herkes birbirine çok yakın. Alacağımız puanlar çok çok önemli, içeride de dışarıda da. Antalyaspor maçının kolay olmayacağını biliyorum. Antalya takımını iyi tanıyorum. Antalyaspor'un Gençlerbirliği maçında aldığı skora aldanmadan maça hazırlanacağız. İyi kadroları var, iyi oyunculara da sahipler. Kendi sahamızda kaybetmek istemiyoruz, kazanmak istiyoruz. Onun için de ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Çok zorlu bir periyoda giriyoruz. Ligde ve kupada mücadele edeceğiz. Her türlü kendimizi hazır hale getirmemiz gerekiyor. İnşallah Antalya maçını da istediğimiz şekilde tamamlarız."
– Beşiktaş kongresinde oy kullanılması
Beşiktaş kongresinde oy kullanmasıyla ilgili de konuşan Çalımbay, futbol hayatının orada başlayıp bittiğini anımsattı.
Beşiktaş'taki yerinin çok farklı olduğuna dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:
"Yıllarca takım kaptanlığı yapmışım, yıllarca formasını giymişim. Başka forma giymedim zaten. Onun için böyle şeylere cevap vermek sorun değil, ben veririm. Gittim oyumu da kullandım. Çok iyi 3 aday vardı, üçü de çok değerliydi. Üçü de Beşiktaş için her şeyi verecek kişiler. Şu anda da Beşiktaş'ın bütün sorunlarını bilen kişiler. Ahmet Bey geldi ve yüzde 100 başarılı olacaktır. Hem oranın içinden geldi hem de oradaki sorunları gayet iyi biliyor."
– Antrenman
Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular, koşu, açma ve germe hareketlerinin ardından, çabukluk çalışması yaptı.
Gruplar halinde pas ve top kapma çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile dinlendirilen Mert Hakan Yandaş katılmadı.
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