Rize-Artvin Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor

Rize’nin Pazar ilçesi Yeşilköy sahilinde 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş dolgu kullanılarak yapılacak olan proje sahasına yakın mesafedeki Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyce köylerindeki taş ocaklarından ve bu taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli iki ocaktan taş nakli yapılıyor. Havalimanı deniz dolgusu için 3 ayda 5 milyon ton taş kullanılırken, dolgu çalışmaları denizden gemilerle karadan da kamyonlarla aralıksız devam ediyor. Taş nakliye kamyonlarının Karadeniz Sahil Yolu güzergahında trafiği aksatmaması için de önlem alınırken, Pazar Tüneli üzerinden geçirilen yeni yol havalimanı proje sahasına bağlanıyor.

Süren dolgu çalışmalarını zaman zaman izlediklerini ve gururlandıklarını belirten yöre sakinlerinden Nazım Mengene (35) havalimanının kendileri açısından bir nimet olduğunu söyledi. Mengene “İlk olarak bunun kıymetini biz vatandaşların bilmesi gerekiyor. Çünkü evimiz burada. Havalimanı için Trabzon’a gitmek zorunda kalmayacağız. Pazar’dan uçakla istediğiniz noktaya uçun. Buna sebep olan Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz’’ derken, Sultan Reis (42) ise yaptığı açıklamada,’’Sebep olanlardan Allah Razı olsun. Uçağa binmek için 3 saat önceden Trabzon’a gitmek zorunda kalıyorduk. Yıllardır oradan hizmet aldık bir şikayetimiz yoktu ancak mesafe bize uzaktı. Gece uçakla geliyorsunuz bu seferde araç sorunu çıkıyor ve arada epey bir mesafe var. Bu havalimanının burada olması veli nimettir’’ şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı için en derin yeri 22 metre olmak üzere 17 metrelik bir dolgu oluşturulacak. Havalimanı, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek. 3 bin metre uzunluğunda piste sahip olacak havalimanı tamamlandığında Türkiye’nin 56. havalimanı olacak. Rize-Artvin Havalimanı inşaatı 1 milyar 87 milyon 434 bin liraya mal olacak ve Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı ile gerçekleştirilecek. Havalimanının 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Bayram Ali Sarı