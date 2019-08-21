“Rizespor'a karşı iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum”
SİVAS (AA) – Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa, ligin 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacakları karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla kaldırıldığı hastanede sabaha kadar müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilen kaleci Samassa, idmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ligin ilk maçında başına talihsiz bir olay geldiğini anımsatan ve yaşadığı o anları değerlendiren Samassa, "Bu olaydan sonra korktuğum anlar da oldu ama önemli olan Beşiktaş'a karşı galip gelmemiz ve durumumun iyi olması. Allah'a şükür çok iyiyim." dedi.
Samassa, ligin 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacakları karşılaşmaya da değinerek, "Sezona Beşiktaş maçıyla iyi başladığımızı söyleyebiliriz. İyi bir galibiyet aldık. Aynı oyun tarzıyla devam etmeliyiz. Rizespor'a karşı da iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde idmanlarımızda yoğun çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.
– Antrenman
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman, gruplar halinde gerçekleşti. Futbolcuların bir bölümü salonda çalışırken, diğer gruptakiler ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından futbolcular oluşturulan istasyonlarda çalıştı.
İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
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