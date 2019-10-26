Rus Medya Konseyi üyesi 160 gazeteci Kapadokya'yı gezdi
NEVŞEHİR (AA) – Ankara'da yapılan 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Rus Medya Konseyi üyesi 160 gazeteci, Kapadokya'yı ziyaret etti.
Rus gazeteciler, Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi ve Uçhisar Kalesi başta olmak üzere peribacalarının bulunduğu alanları gezdi.
Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerde görev yapan ve Rus dili konuşan gazetecilerin, Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görmelerini sağlamak amacıyla bir dizi gezi etkinliği düzenlendiğini belirtti.
85 ülkede 10 bine yakın üyesi olan Rus Medya Konseyi'nin kongresini, dün Ankara'da yaptıklarını anlatan Dim, "Yarın da Alanya'da çalıştaya katılacaklar. Birçoğu Türkiye'ye ilk kez geldiği için Kapadokya'yı görmelerini istedik. Zira döndüklerinde haber ve makalelerinde ülkemizden güzel şekilde bahsedeceklerdir. Bu etkinliğin iki ülke arasındaki gazetecilik açısından mesleki dayanışmayı da artıracağına inanıyoruz." dedi.
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