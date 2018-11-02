Rus Parlamenter Sergeevich'ten Pursaklar'a ziyaret
ANKARA (AA) – Avrasya Yerel Yönetimler Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rus Parlamenter Alexander Sergeevich, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti.
Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tevfik İleri Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Çetin, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Ziyarette, Sudanlı Zenci Musa’nın torunu Vehip Harun ve Avrasya Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Hasan Cengiz de Sergeevich'e eşlik etti.
Misafirlerine tesbih, yüzük ve biblo hediye eden Çetin, daha sonra misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
BENZER HABERLER
-
Atiker Konyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
-
Yozgat Cezaevi inşaatı tamamlanıyor
-
Demirel'den soba zehirlenmesi uyarısı
-
Sorgun Kapalı Spor Salonu onarılmaya başladı
-
Beslenme çantasız okula gelen öğrencisinin hayatını değiştirdi
-
Bakan Ersoy, Kapadokya'daki turistik merkezleri ziyaret etti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.