Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Ege Denizi yönünden boğaza girişi yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 127 borda numaralı ‘Minsk’ isimli savaş gemisi, saat 16.20’de Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Utku Yaşar Cüce
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