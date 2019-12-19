S Sport ve S Sport2 Kablo TV platformu üzerinden izleyicilerle buluşacak

İSTANBUL- Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, KabloTV müşterilerine sunulan içerikleri zenginleştirme çalışmaları kapsamında sporseverler tarafından yakından takip edilen Saran Group TV kanallarının Kablo TV platformuna eklenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kaliteli içeriği ekonomik imkanlarla KabloTV müşterilerine sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Saran Group’un TV kanalları S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsports'un Kablo TV platformu üzerinden de izleyicilerle buluşmasına yönelik iş birliği S Sport stüdyolarında gerçekleştirilen imza töreniyle duyuruldu.

Tören, Türksat AŞ Genel Müdürü Şen ve Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın katılımıyla gerçekleşti.

Söz konusu iş birliği kapsamında S Sport Kablo TV’de “Premium Spor Paketi” kapsamında 240 no'lu kanaldan, S Sport2 ise 241 no'lu kanaldan izleyicilerle buluşacak. Ayrıca paket kapsamında 242 no'lu kanalda NBA TV ve 243 no'lu kanalda EDGEsport yer alacak.

Böylece Kablo TV izleyicileri Premier Lig, NBA, Formula 1, Moto GP, ATP500, UFC, Bundesliga, NCAA basketbolu, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi ve daha fazlasını içeren premium spor içeriğine kavuşacak.



İmza töreninde konuşan Cenk Şen, Türksat Kablo olarak her geçen gün içeriklerini artırmak istediklerini belirterek, özellikle futbol ve basketbol olmak üzere spor tarafının Türkiye’de yükselen bir trend olduğunu söyledi.



Şen, Saran Medya ile yaptıkları iş birliğinin meyvelerini çok kısa süre içerisinde toplayacaklarını ifade ederek, “Bunu da bundan sonraki projeler için doğru bir adım kabul ediyoruz. Bu sebeple hep beraber çok başarılı işlere imza atmak için buradayız.Umarım çok daha iyi projelere hep beraber ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.



KabloTV müşterilerine sunulan içerikleri zenginleştirme çalışmaları kapsamında sporseverler tarafından yakından takip edilen S Sport, S Sport, NBA TV ve EDGEsports kanallarının Kablo TV platformuna eklenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Şen, kaliteli içeriği ekonomik imkanlarla KabloTV müşterilerine sunmaya devam edeceklerini aktardı.



Sadettin Saran ise Kablo TV ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını, söz konusu iş birliği ile yayın hayatına 2,5 yıl önce başlayan S Sport’un Türkiye’deki tüm TV platformları üzerinden yayın yapar konuma geldiğini dile getirdi.



Saran, amaçlarının, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak olduğuna dikkati çekerek, “TV kanallarımızdaki içerikler ve daha fazlasını izleyiciyle buluşturan mobil uygulamamız S Sport Plus’ın, bir yıl önceki lansmanından bu yana hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini de belirtmek isterim. S Sport Plus, yılda 3 bin saatlik canlı premium spor içeriği ile dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

