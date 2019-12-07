Saadet Partisi İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı

ANKARA (AA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim görüşümüz değerlerle ölçülür, kavga etmek bizim tevessül ettiğimiz bir yol değildir. Kutuplaşmadan uzak durmaya çalışırız. Herkesle kucaklaşmayı, herkesle dertleşmeyi, fikir teatisinde bulunmayı isteriz." dedi.

Partisinin eğitim merkezinde gerçekleştirilen, il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuşan Karamollaoğlu, Saadet Partisinin "siyasette figüran olmak" gibi bir derdinin bulunmadığını belirtti.

Karamollaoğlu, hem Türkiye'de hem bölgede hem de dünyada problemler bulunduğuna değinerek, eğitimde, sağlıkta ve ekonomide ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin sorunlarını çözmesi için hukukun üstün kılınması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, artan kadın cinayetlerine dikkati çekti.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin geleceğini milli görüş anlayışının belirleyeceğine yönelik inancını dile getirerek, "Heyecanla yola çıkıyoruz, ülkemizde karşılık buluyoruz. Çünkü herkes arayış içinde. Gençler arayış içinde, üniversitede okuyan gençler arayış içinde." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz'un hala çözülemeyen siyasi ayağı olduğunu ileri sürerek, OHAL kavramının devam ettiğini savundu.

Saadet Partililerden her kapıyı çalmalarını ve herkesle iletişime geçmelerini isteyen Karamollaoğlu, "Bizim görüşümüz değerlerle ölçülür, kavga etmek bizim tevessül ettiğimiz bir yol değildir. Kutuplaşmadan uzak durmaya çalışırız. Herkesle kucaklaşmayı, herkesle dertleşmeyi, fikir teatisinde bulunmayı isteriz." diye konuştu.

Türkiye'de bütün kesimlere el uzattıklarının altını çizen Karamollaoğlu, "Biz el uzatmazsak kim el uzatacak? Biz her yüreğe dokunacağız. Yanlış gördüğümüz hususlar varsa dostça ikaz edeceğiz." dedi.