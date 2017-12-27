Sabiha Gökçen Havalimanı, 31 milyonuncu yolcusunu karşıladı
Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2017 yılındaki 31 milyonuncu yolcusunu 26 Aralık 2017 tarihinde törenle karşıladığını duyurdu. Geçen yıl 29 milyon 600 bin yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen, böylece 30 milyon yolcu barajını da tarihinde ilk kez geçerek 31 milyon yolcu sayısına ulaşmış oldu. 31 milyonuncu yolcu olarak belirlenen ve Zürih uçuşuyla İstanbul’a ailesi ile birlikte gelen Muzaffer Yücel için uçaktan indikten sonra bir tören ve törenin ardından kokteyl düzenlendi. Törene İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, havalimanı protokolü, Pegasus ve İSG’nin yöneticileri katıldı.
Törende 31 milyonuncu yolcu Muzaffer Yücel’e ve ailesine, önce İSG ve Pegasus yöneticileri tarafından uçak kapısında çiçek takdim edildi. Ardından kokteyl alanına geçen Yücel ailesine, İSG tarafından İstanbul’da lüks bir otelde bir gece ücretsiz konaklama imkanı sunan bir hediye verilirken, Pegasus Havayolları yetkilileri de 31 milyonuncu yolcuya ücretsiz uçak bileti hediye etti.
“Hedefimiz çıtayı yükseltmek”
Törende konuşan İSG CEO’su Ersel Göral, 2016 yılında 29.6 milyon yolcuya ulaştıklarını hatırlatarak, “2017 yılında hedefimiz 30 milyon yolcu sınırını geçmekti. Bugün bu başarıya ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz 2018 yılında bu başarı çıtasını daha da yukarı çekmek” diye konuştu.
“Çok hoş bir sürpriz oldu”
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 31 milyonuncu yolcusu Muzaffer Yücel ise yaptığı açıklamada, ‘31 milyonuncu yolcu’ olarak terminalden geçmenin kendisi için çok hoş bir sürpriz olduğunu ifade ederek, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve terminal işletmecisi İSG’ye teşekkür etti.
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Sabiha Gökçen Havalimanı, 31 milyonuncu yolcusunu karşıladı
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