Sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in Hacıbektaş ve Gülşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonucu oluşan sel, ekili alanlara zarar verdi.

Hacıbektaş ilçesine bağlı Mikail, Karaburna ve Karaburç köyü ile Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilli, Şahinler ve Abuşağı köylerinde etkisini gösteren sağanak yağış yerleşim alanı dışındaki arazilerde sele neden olurken, dolu ise tarlaları adeta beyaza bürüdü.

Selin etkisiyle taşan dere bazı evlerin su almasına neden olurken, ekili arazilerdeki zararın tespiti için Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri çalışma başlattı.

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, kent genelinde hafta başına kadar etkili olması beklenilen yağışların sel ve taşkınlara neden olabileceği konusunda uyarısını yeniledi.