“Sağlıklı Çay Saati” için yarıştılar

ANKARA (AA) – Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Kalitesi Topluluğunca "Sağlıklı Çay Saati Yarışması"nda dereceye girenler belirlendi.

Lokman Hekim Üniversitesinin ev sahipliğindeki yarışmaya Guinness Dünya Baklava Rekortmeni şef Mahmut Dolmacı, Ankara Profesyonel Aşçılar Derneği (ANPADER) Başkanı Emre Geyikçi ve Ankara Profesyonel Aşçılar Derneği Asbaşkanı Muhammed Sarı jüri üyesi olarak katıldı.

Hastane çalışanlarının yarışmacı olduğu etkinlikte, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ve sağlıklı besinlere yönlendirmek hedeflendi.

Dolmacı, yaptığı konuşmada, bu gibi etkinliklerin toplum sağlığı ve bilinçli tüketim için önemli olduğuna değinerek, "Ben, dünyanın her yerine Türk mutfağını götürüyorum. İnanıyorum ki sizler de bunu yapacaksınız. Bu yarışmalar bize çok şey katıyor. Benim gözümde buraya katılanların hepsi şampiyondur." dedi.

Yarışmada Beyza Ceren Baysal, Hatice Kavaklı ve Seher Bayer'in içinde bulunduğu "Lokma" grubu, yaptıkları incirli muhallebi, tuzlu kek ve kokoş salata ile birinci oldu.