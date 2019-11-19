Sahte video tehlikesi Bakan ile anlatılacak
ANKARA (AA) – Yapay zeka teknolojileriyle hazırlanan sahte videolar, yerli çözümle tespit edilecek.
Asis Elektronik ile birleşen siber güvenlik alanında online çözümler sunan Türkiye merkezli uluslararası siber güvenlik sağlayıcısı Zemana, yapay zeka teknolojileriyle manipüle edilmiş sahte içeriklerle ünlü yıldızlar ve politikacılardan başlayarak, kısa sürede "gerçeklik algısını kör edip" herkesi hedef alacak "deepfake" tehdidini online tespit edebilen "Deepware Scanner"ı geliştirdi.
Dünyanın çevrimiçi ilk deepfake dedektörü olma özelliği taşıyan Deepware Scanner, insan görüntü ve seslerine yapılan müdahaleyle üretilen sahte içerikleri tespit ediyor.
Zemana Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yağızhan Atmaca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkelerin ve toplumların güvenliği adına kritik bir çözüm geliştirdiklerini söyledi.
Bugüne kadar ortaya çıkan deepfake örneklerinde, insanların jest ve mimiklerini birebir taklit eden yüz takası, tüm vücut sentezi, ses takası gibi birçok farklı yöntem kullanıldığını belirten Atmaca, şöyle konuştu:
"Deepfake tehlikesine karşı etkili bir çözüm sunmak üzere geliştirdiğimiz Deepware Scanner, çok katmanlı mekanizmasıyla manipüle edilmiş videoları anında yakalamak üzere programlanan bir yazılım olma özelliği taşıyor. Siber güvenlik adına önemli bir hizmet sağlayan Deepware Scanner ile dünya pazarını hedefliyoruz. Tehlike büyük ve hepimizi derinden sarsacak nitelikte. Geliştirdiğimiz bu yeni teknoloji, manipüle edilmiş tehlikeyi hızla tespit edecek."
Gelinen aşamada 20 dolar gibi düşük maliyetlerle gözle ayırt edilemeyecek sahte içerikler oluşturulabildiğine dikkati çeken Atmaca, geliştirdikleri çözümün yaklaşık yüzde 90'lık doğrulukla bunları tespit edebildiğini bildirdi.
– Kullanıcılar, şüpheli videoları taratabilecek
Atmaca, son kullanıcılar için online olarak bu kontrolü sağladıklarını, bu amaçla ortaya koydukları geliştirici kitini de daha kurumsal kullanıcılara sunmayı amaçladıklarını anlattı.
Facebook tarafından bu alanda düzenlenen yarışmada boy göstereceklerini ifade eden Atmaca, ayrıca söz konusu tehdide dikkati çekmek için bir bakanın izniyle örnek video çalışması yaptıklarını dile getirdi.
Atmaca, bu amaçla bakana ilişkin birkaç video hazırladıklarını, ilk olarak bakanın görüntüsünün mevcut bir video içine, bir aktörün yerine yerleştirileceğini, sonraki aşamalarda ses, jest ve mimik uyumlu videolar hazırlanacağını kaydetti.
Kullanıcılar, şüpheli buldukları video dosyalarını www.deepware.ai web sitesinde taratabilecek.
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Sahte video tehlikesi Bakan ile anlatılacak
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