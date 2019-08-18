Sakarya Caddesi yeşilleniyor

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesince Kızılay bölgesinde yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında Sakarya Caddesine dikilen ağaç sayısı 82'ye yükseldi.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılay bölgesindeki yenileme çalışmaları devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi ilk iki etabı tamamlanan çalışmayla Sakarya Caddesi metro çıkışından Çankaya Belediye Başkanlığı önüne kadar olan kısım tamamen yenilendi. Bayram tatili sonrası çalışmalarına başlayan ekipler, Sakarya Caddesi'nin Mithatpaşa girişinden Çankaya Belediyesi'ne kadar olan son etabın yenileme çalışmalarına başladı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sakarya Caddesinin yanı sıra Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokakları da kapsayacak çalışmada ilk etapta cadde ve sokakları daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için Sakarya Caddesindeki 56 yeni ağacın dikimi tamamlandı.

Ağaç sayısının 82'ye ulaştığı Sakarya Caddesi'nde ağaçlandırmanın yanı sıra yeni bir havuz, oturma grupları, granit ve bazalt taş döşeli yeni yaya yolları şekillenmeye başladı. Renkli desenli asfalt kaldırımın da yer aldığı bölgede ayrıca engelli rampası da standartlara uygun olarak düzenlendi.

– "Peyzaj düzenlemesi kent meydanına yakışır olacak"

Açıklamada, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, yenileme çalışmaları hakkında şu ifadelerine yer verildi:

"Sakarya, Yüksel, Konur ve Karanfil'i kapsayan projeyle Kızılay'ın eskiden olduğu gibi kentin merkezi haline gelmesi için aralıksız çalışıyoruz. İlk etabını bayram öncesi tamamladığımız çalışmayla, Sakarya Caddesi yeni bir çehreye kavuştu. Bu çalışma metro girişinden başlayarak Mithatpaşa Caddesi çıkışına kadar geniş bir alanı kapsayacak. Bu yaz Sakarya Caddesinden başlayarak Yüksel Caddesi ile Karanfil ve Konur Sokakları da yenileyeceğiz.

Hem esnafımız hem de bölgeye yolu düşen vatandaşımız rahat edecek. Peyzaj düzenlemesi kent meydanına yakışır olacak, şimdiden büyük ağaçları diktik. Süs havuzları tamamlandı. Vatandaşımız kent meydanına geldiğinde hem işini halledecek hem de ağaç altında oturup dinlenme imkanı bulacak."