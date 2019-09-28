Salça kazanları “kardeşlik” için kaynıyor
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Kayseri'de bir grup ev kadını, Melikgazi Belediyesinin "salça günleri" etkinliğinde Afganistan, İran, Suriye ve Irak uyruklu kişilerin sofraları için de geleneksel yöntemlerle kazanlarda salça hazırlıyor.
Anadolu'daki birçok ev hanımı, aile bütçesine katkı sağlamak ve geleneksel lezzetleri sofralarına taşımak amacıyla kış aylarında tüketilecek salçayı hazırlamanın telaşını yaşıyor.
Kayseri'de ise kazanları "kardeşlik" için kaynatan ev hanımları, Afganistan, İran, Suriye ve Irak uyruklu kişilere hem salça yapımını öğretiyor hem de onlar için kışlık salça hazırlıyor.
Kayseri Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Zakire Hikmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melikgazi Belediyesinin düzenlediği "salça günleri" kapsamında onlarca yabancı uyruklu kişinin bir araya geldiğini söyledi.
Burada tecrübeli kişilerden salça yapımını öğrendiklerini belirten Hikmet, "Melikgazi Belediyesinin salça günleri etkinliğini internetten gördük. Kayseri'deki Afganistan, İran, Suriye ve Irak uyruklu kardeşlerimizle beraber sosyal uyum çerçevesi kapsamında kaynaşma etkinliği yaptık. Bu sayede salça yapımını da öğreniyorlar." dedi.
Beraber yapılan işlerin daha kolay öğrenildiğini dile getiren Hikmet, bu sayede insanların birbiriyle tanışıp arkadaş olduğunu da vurguladı.
– "İnsanlara faydalı olmak için kolları sıvadık"
Gönüllü olarak yabancı uyruklu kişilere salça yapımını öğreten Nuray Alkan ise yıkanan domatesin makinelerden çektirilerek 6 saat boyunca kaynatıldığını ve tuz ile biber eklenmesinin ardından kavanozlara konulduğunu anlattı.
Alkan, insanlara faydalı olmanın önemine değinerek, "Mülteci kardeşlerimize yardım etmeye geldim. Burada bizim bilgilerimizden yararlansınlar, salça yapımını öğrensinler istedim. Salça yapımını bilenler için bir zorluğu yok. Sabahın erken saatlerinde buraya gelip insanlara faydalı olmak için kolları sıvadık." diye konuştu.
Yabancı uyruklu kadınların gelecek yıl salçalarını kendilerinin yapabileceğini belirten Alkan, salçaları yabancı uyruklu kişilerin afiyetle yemesi temennisinde bulundu.
Zübeyde İlhan da farklı ülkelerden insanlarla birlik beraberlik içerisinde iş yapmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade etti.
– Salça yapımı
Kilolarca domates, ''kevgir'' adı verilen süzgeçlerden geçirilip posalarından ayrıldıktan sonra tuzlanıp birkaç gün beklemeye bırakılıyor.
Daha sonra bakır kazanlara dökülen domates suyu, salça kıvamına gelinceye kadar kaynatılıyor.
Kavanozlara doldurulan salçalar, kış boyunca sofralara lezzet katıyor.
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