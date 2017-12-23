Salçaları çuvala koyup çaldılar

Karaman’da bir apartmanın bodrum katına giren iki hırsız, kilerdeki 25 kilo salçayı çuvala koyarak götürmeleri bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Koçakdede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İşyerine ait güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere göre, akşam saatlerinde elleri ceplerinde apartmanın önüne gelen iki kişi, açık olan kapıdan içeriye girdi.