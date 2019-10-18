Salomon Cappadocia Ultra-Trail
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de Salomon Cappadocia Ultra-Trail, yarın başlıyor.
Ürgüp Belediyesi Turgut Özel Kültür Merkezinde düzenlenen, organizatörlerin ve sporcuların da katıldığı basın toplantısında konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, organizasyonun ilçelerinde yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Yarışmanın iki gün süreceğini hatırlatan Aktürk, ilçenin sadece doğal güzelliğiyle değil, kültürel güzelliği, sanatsal zenginliği ve sportif faaliyetlerle de adının duyurulacağı için gurur duyduklarını belirtti.
Yarışmaya 2 bin 650 sporcunun katıldığını, aileleriyle 5 bin civarında misafiri Ürgüp'te ağırlayacaklarını kaydeden Aktürk, "İnsan hayatında kendini motive eden unsurlar vardır. Sportif faaliyetler de onlardan bir tanesi. Ama en önemlisi bu motive edici unsurun nerede, nasıl yapıldığı. Bunu Ürgüp'ün yaptığını görüyorum. Artan sporcu sayısıyla her geçen yıl Ürgüp'ün güzellikleri ön plana çıkıyor." diye konuştu.
Amer Sports Türkiye ve Körfez Ülkeleri İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş de, bu kadar ülkede yarış varken dünyada en fazla büyüme gösteren yerin sadece burası olduğuna dikkat çekerek, "İyi ki Cappadocia Ultra-Trail'e sponsor oldum. İyi ki bu başarı hikayesinin bir parçası oldum." dedi.
Organizatör Aydın Ayhan Güney ise 6 yıldır Salomon Cappadocia Ultra-Trail'i düzenlediklerini ve bu yıl yarışmaya 80 ülkeden katılım olacağını söyledi. Yarışmacıların yüzde 55'inin yabancı olduğunu vurgulayan Güney, altıncı yıllarında bunun kendileri için büyük bir başarı olduğunu kaydetti.
Ürgüp'ten start alacak Salomon Cappadocia Ultra- Trail, 119, 63 ve 38 kilometre olarak, 3 kategoride gerçekleşecek.
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