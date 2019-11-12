SAMDOB “Çalıkuşu” balesini Sivas'ta sahneledi
SİVAS (AA) – Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu" eserini Sivas'ta sanatseverlerle buluşturdu.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin açılışına özel olarak sahneye konulan "Çalıkuşu" balesi, Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler’in koreografisiyle sanatseverler için sahnelendi.
2 perdeden oluşan balenin kostüm ve dekor tasarımları 1920-1930 yıllarına uygun olarak Alexandre Vassiliev, müzik düzenlemeleri Erkan Yüksel ve ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından yapıldı.
SAMDOB, sanatseverlerin bale eserlerinde duymaya alışkın olduğu Klasik Batı Müziği yerine, Türk Sanat Müziği eşlikli "Çalıkuşu" balesiyle seyirciye kendini daha yakın hissedeceği bir atmosfer yaşattı. SAMDOB ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Orkestrası sanatçılarından oluşan ekip ile dönemin ruhu, kanun, bendir, ud ve ney gibi Türk Sanat Müziği’nin eşsiz enstrümanlarıyla sahnede yaşatıldı.
Programı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Sivas Vali Yardımcısı ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nabi Kaya, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Mustafa Yüksel Karadağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve çok sayıda sanatsever izledi.
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SAMDOB “Çalıkuşu” balesini Sivas'ta sahneledi
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