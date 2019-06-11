Sami Savatlı son projesi Emirgan Sütiş ile Antalya'da

İSTANBUL (AA) – Mimar Sami Savatlı tasarımlarıyla hayat verdiği Emirgan Sütiş'in son şubesini Antalya’da tasarladı.

Savatlı Mimarlık’tan yapılan açıklamaya göre, yeme içme sektöründen, İstanbul’un bilinen pek çok mekanında imzası olan Savatlı, İstanbul, Ankara, Bodrum, Kuveyt, Cidde, Bahreyn, Tahran, Paris ve Floransa gibi dünyanın pek çok şehrinde projelere imza atmaya devam ediyor.

Son olarak Antalya'daki Emirgan Sütiş'i tasarlayan Savatlı, şehrin ihtiyacı olan geleneksel lezzetleri Antalyalılarla buluşturacak.