Şampiyon pilotlar, Ford Sürüş Akademisi’nde genç sürücüleri eğitti
İSTANBUL (AA) – Ford'un dünya çapında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi Ford Sürüş Akademisi’nin 2019 Türkiye ayağı, 4. yılında bir kez daha genç sürücülerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.
Ford açıklamasına göre, Ford Motor Company’nin 2003 yılında Amerika’da geliştirdiği güvenli sürüş eğitim projesi olan "Ford Sürüş Akademisi" (Ford Driving Skills For Life) bu yıl dördüncü kez Türkiye’de gerçekleşti. 2003 yılından bu yana dünya çapında bir milyonu aşkın genci bilinçlendiren ve 14-15 Kasım'da İTÜ Ayazağa kampüsünde ücretsiz olarak gerçekleşen etkinlikte genç sürücüler, Ford Sürüş Akademisi’nde Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotlarından eğitim aldı.
18-24 yaş gençleri hedefleyen ve yoğun ilgi gören eğitim 3,5 saatlik seanslar olarak gerçekleşti. 4 aşamadan oluşan programda, direksiyon başında SMS atma ve fotoğraf çekme gibi dikkat dağıtıcı davranışların ve alkollü araç kullanımının tehlikeleri de sarhoş gözlüğü olarak ifade edilen simülasyon gözlükleri ile uygulamalı olarak gösterildi.
Avrupa'da, 18-24 yaş gençlerin birinci ölüm nedeninin trafik kazası olması nedeniyle, Ford Sürüş Akademisi’nde; tehlike tanıma, direksiyon hakimiyeti, hız ve mesafe yönetimi gibi beceri geliştirme eğitimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi.
– Avrupa Ralli Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye takımı pilotları genç sürücüleri eğitti
Açıklamada verilen bilgilere göre, Ford Sürüş Akademisi, her ülkenin önde gelen eğitim kurumlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Platformun Türkiye ayağında eğitimi Türkiye’nin en önemli motor sporları simgelerinden biri olan Avrupa şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye’nin pilotu Murat Bostancı ve diğer şampiyon sürücüler verdi.
Türkiye’de bu kapsamda bir ilk niteliği taşıyan eğitimler ile genç sürücülerin bilinçlenmesi ve trafikte daha güvenli seyahat etmeleri amaçlanıyor.
– Ford Sürüş Akademisi, 41 ülkede 1 milyondan fazla gence ulaştı
15 yılda 41 ülkede 1 milyondan fazla yeni ehliyet sahibi genç sürücüye ulaşan Ford Sürüş Akademisi, ücretsiz eğitimler sunarken; uygulamalı eğitimler, online iş birlikleri ile yenilikçi fikirler yaratmak ve daha fazla genç sürücüye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ford Sürüş Akademisi eğitimine katılan gençlerin neredeyse hepsi, eğitim sonrasında kendilerine güvenlerinin arttığını ve programı arkadaşlarına tavsiye ettiklerini belirtiyor. Türkiye’de dördüncü kez ücretsiz olarak gerçekleşen ve gençler tarafından yoğun ilgi gören eğitimlere katılan genç sürücüler, projenin güvenli sürüş anlamında hayli öğretici olduğunu ve trafikte yaptıkları birçok hatanın farkına varmaları konusunda çok faydalı bir eğitim olduğunu belirtiyor.
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