Samsun’da adliyeye silahlı saldırı anonsu polisi alarma geçirdi
Olay, saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesi Sarayında görev yapan polisler telsizden anons ederek adliyeye doğru 5-6 kez silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek yardım istedi. Açılan ateş sonucu tabancadan çıkan kurşunlardan biri de sekerek adliyede görevli polisin yanına düştü. Samsun polisi olay yerine alarma geçti. Olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi. Yapılan araştırma sonucu adliye binasının yanında bulunan Çay Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde yapılan araştırmada yol üzerinde 5 adet 9 mm çaplı tabanca mermisinin boş kovanı ele geçti. Polis olayın adliyeye yönelik mi yoksa başka kişilerin silahlı çatışması sonucu mu meydana geldiğini araştırıyor. Soruşturma çok kapsamlı olarak devam ediyor.
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