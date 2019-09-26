Samsung, Galaxy Note10’a özel aksesuarları satışa sundu

İSTANBUL (AA) – Samsung, Galaxy Note10’a özel olarak geliştirdiği telefon kılıflarını ve kablosuz taşınabilir şarj cihazını satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung’un ilk kablosuz taşınabilir şarj cihazı olma özelliğini taşıyan EB-U1200, Galaxy akıllı telefon kullanıcıları haricinde Qi uyumlu tüm cihazları da kablosuz şarj edebiliyor.

10 bin mAh’lik yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken ve USB-C ile USB-A bağlantı noktalarını bünyesinde barındıran cihaz, aynı zamanda Galaxy Watch ve Galaxy Buds gibi giyilebilir teknolojileri de şarj etme yeteneğine sahip. Samsung Kablosuz Hızlı Şarj Aleti, kullanıcılara hareket halindeyken kablosuz şarj kullanmanın güvenilirliğini ve kolaylığını sağlıyor. Taşınabilir ve kablosuz bir deneyim sunmak için tasarlanan cihaz, alüminyumdan üretilen gövdesiyle de şık bir tasarım sunuyor.

İki cihazı aynı anda şarj edebilen (1 kablosuz ve 1 kablolu) Samsung Kablosuz Hızlı Şarj Aleti, Adaptif Hızlı Şarj 2.0 teknolojisine de destek veriyor. Cihaz, Samsung Galaxy S serisi ve Galaxy Note serisi cihazları (Galaxy S6 ve üstü), Galaxy Buds, Galaxy Watch serisi ve diğer markaların tüm Qi sertifikalı cihazlarıyla uyumlu olarak çalışıyor.

– Işık gösterisi sunan LED kılıflar

Samsung'un Galaxy Note10+ ve Galaxy Note10 modellerini darbelere karşı koruyan ve siyah ve beyaz seçeneğiyle sunulan LED kılıflar, telefon yüzüstü çevrildiğinde bir dakika boyunca yavaşça yanıp sönerek yıldızlı gece benzeri bir ışık gösterisi sunuyor.

Galaxy Note10 kullanıcıları, LED ekran üzerinden gelen çağrıları, mesajları görebiliyor. LED kılıf, kullanıcıların telefonlarına takmasının ardından çalışmaya başlıyor ve gücünü telefonların pilinden alıyor. Samsung, LED kılıfla birlikte Clear View kılıfı da kullanıcıların beğenisine sunuyor. Clear View ekranı sayesinde kullanıcılar kılıfın ekranını açmadan bildirimlere ve çalma listelerine bir bakışta göz atabiliyorlar. Galaxy Note10+’ın ve Galaxy Note10’un daha rahat bir şekilde kavranılmasını sağlayan kılıf, çarpmalara ve düşmelere karşı da telefonları koruyor. Galaxy Note10 serisi için tasarlanan deri kılıflar ve silikon malzemesinden üretilen kılıflar da şirketin dikkat çekici ürünleri olarak ön plana çıkıyor.

Galaxy Note10’a özel olarak tasarlanan kablosuz hızlı şarj cihazının tavsiye edilen satış fiyatı 329 TL, ClearView kılıfın tavsiye edilen satış fiyatı 349 TL, LED kılıfın tavsiye edilen satış fiyatı 299 TL, deri kılıfın tavsiye edilen satış fiyatı ise 399 TL. LED View kılıfın tavsiye edilen satış fiyatı 349 TL, silikon kılıfların tavsiye edilen satış fiyatı ise 149 TL.