Sanal alemin “tuzakları” panelde tartışıldı
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Dijital dünya öyle tehlikeli ki, bir kasaba, şehir olarak düşünün, o şehre indiğiniz andan itibaren farkında olmadan uyuşturucu satıcısından ekmek satıcısına, gıda temin edeninden silah temin edenine kadar bir alanda buluyorsunuz kendinizi ancak bunun farkında değilsiniz." dedi.
AÜ bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen "Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar Paneli"nde, sanal ortamda özellikle gençleri ölüme kadar sürükleyebilen oyunların yol açtığı tehlikeler ele alındı.
Rektör Çomaklı, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panelin açılışında, birçok insanın sabah yataktan kalkar kalkmaz ilk işinin telefonunu eline almak olduğunu söyledi.
Dijital ortamın çok farklı bir dünya olduğunu belirten Çomaklı, şöyle konuştu:
"Merhabası, günaydını, bir yere davet etmesi, ilanıaşkı, tamamen görmüş olduğumuz bu yaşantıdan farklı bir dünya. Oraya adım atıyorsunuz, gerçek dünyayla bağı koparıyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz. Dijital filmlerdeki gibi birden bu alana geçiş yapıyorsunuz. O alana girdikten sonra kimin ne yediği ne içtiği, kim ne yapıyor, dünyada fiziksel olarak merak ettiğiniz, yapmak istediğiniz veya yapabildiğiniz her şey bu dijital dünyada önünüze dökülüyor."
Çomaklı, dijital dünyanın pek çok tehlikeyi barındırdığını vurguladı.
Bu tehlikelerin farkında olunmasının önemine dikkati çeken Çomaklı, şöyle devam etti:
"Dijital dünya öyle tehlikeli ki, bir kasaba, şehir olarak düşünün, o şehre indiğiniz andan itibaren farkında olmadan uyuşturucu satıcısından ekmek satıcısına, gıda temin edeninden silah temin edenine kadar bir alanda buluyorsunuz kendinizi ancak bunun farkında değilsiniz. Bu bilinçsizliğinden dolayı farkında olmamanız anlamına gelmiyor. Böyle bir dünyaya giriyorsunuz ve kendi alanınızla ilgileniyorsunuz. Burada öyle bir tehlike var ki o dünyanın içine daldığınız andan itibaren buradan çıkabilmenizin tek yolu ya su içme, ekmek yeme ihtiyacınızın olması ya da tuvalet ihtiyacınızın olması. Uykunuz geliyorsa da telefonunun ya da bilgisayarın başında uyuyup gidiyorsunuz. Çok çalışmaktan dolayı uyumuyorsunuz, onlar artık geride kaldı."
– "Mavi Balina" ve "Momo"
Prof. Dr. Çomaklı, dijital dünyanın tehlikelerine karşı en önemli savaşçıların öğretmenler, en önemli binaların ise eğitim kurumları olduğunu belirtti.
AÜ bünyesinde Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduklarını anlatan Çomaklı, "Mavi Balina ve Momo diye bir şey var. Daha çok bu tür oyunlar var. Beraber çalıştığımız Levent Eraslan hocamızı merkezimizin başına getirdik. Bu merkez, insanlara bilgi ve eğitim vermeyi hedefliyor." diye konuştu.
Merkezin Müdürü ve Sosyal İletişim Uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan da sosyal medyanın, dünya nüfusunun 3'te 2'sinin kullandığı, günlük sosyal, politik ve endüstriyel yaşamda hemen herkesin başvurduğu bir alan haline geldiğini kaydetti.
Eraslan, bundan 15 yıl önce dijital kavramların birçoğunun ortada olmadığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Birileri bize 'Like yapalım, spam at, selfie yapalım' deseydi emin olun birçoğumuz ne dediğini anlamazdık ancak günümüzde en küçükten en büyüğe kadar her yaşam alanında insanların kullandığı bir alan hale geldi. Merkez, Prof. Dr. Çomaklı'nın bir projesidir ve üç ana ayak üzerinde oluşmaktadır. Bunlardan birincisi sosyal medya, ikincisi dijital güvenlik ve oyunlar, üçüncüsü de dijital para, sistemlerdir. Merkez, böylesi panel ve konferanslarla ileride seminerle çalışmalarına devam edecektir. Bu merkez Türkiye'de bir ilk."
Panele, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.
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