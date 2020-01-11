Sanatçıların yaşadığı Şükran Köyün'de kar küreme mesaisi başladı

KONYA (AA) – Konya'nın Hüyük ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışının durmasının ardından sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü de tamamen beyaza büründü.

İlçeye bağlı Çavuş Mahallesi'ne bağlı Sonsuz Şükran Köyü'ndeki kerpiç evlerin toprak damlarında kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Damlardaki kar yükünün kerpiç evlere zarar vermemesi için harekete köy sakinleri toprak damlara çıkarak ellerine aldıkları küreklerle uzun süre kar kürüdü.

Sonsuz Şükran Köyü'nün görevlisi Mustafa Akyüz yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışı yönünden bereketli geçen bir kış mevsimini yaşadıklarını dile getirerek, "Sonsuz Şükran Köyü'nde sanatçılara ait çok sayıda kerpiç ev bulunuyor. Bu kerpiç evlerin toprak damlarının kar yığınlarıyla dolması üzerine arkadaşlarımızla birlikte beden gücümüzü kullanarak çalışma başlattık. Toprak damlarda halen kar temizliği çalışmalarımız devam ediyor. Bu faaliyeti bitirmenin ardından evlerin içerisine su akıntısı olmaması için damlarda eskiden olduğu gibi yuvaklarla sıkıştırma işlemi yapacağız." dedi.