Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan, Ako Akü fabrikasına ziyaret

İSTANBUL (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKO Grup bünyesinde 2014 yılından bu yana Çankırı'da hizmet veren Ako Akü fabrikasını ve Ako Grup'un ortak yatırımı Sumitomo Rubber Ako'yu ziyaret etti.

Ako Akü'den yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrika ziyaretinde Bakan Varank'a, Ako Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ve Ako Akü yöneticileri eşlik ederek, işleyişe ilişkin bilgi verdi.

Verilen bilgiye göre, fabrika, bünyesindeki Akü Geri Dönüşüm tesisi ile birlikte, Türkiye'nin akü alanında en yeni ve en büyük yatırımı olma özelliği taşıyor. Ziyaret esnasında Dunlop ve Falken marka lastiklerle ilgili bilgi alan Varank'a, AKO Akü Fabrika Müdürü İlter Gürsoy da Türkiye'de ilk ve tek olarak AKO Akü fabrikasında uygulanan Kaizen Tüneli, MatrixPress teknolojisi ile akü üretimine dair bilgi verdi.

AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özcan'a bölgeye ve ülke sanayisine yönelik kararlı yatırımları nedeniyle teşekkür eden Bakan Varank, "Bu fabrika yüzde 70'leri aşan ihracat oranıyla da ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bu tür değerli yatırımlarla ihracat artışının yükselen bir ivmeyle devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Ako Akü fabrikası, sadece teknolojik yönüyle değil, 'Sıfır Atık' esasına göre çalışması, çevre ve sürdürülebilir kalkınma için de örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin parlak geleceğine yatırım yapmanın, Türkiye'nin yerli ve milli sanayisinin en önemli sorumlulukları arasında yer aldığını belirten AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özcan ise, "Ako Akü fabrikası, dünyada az sayıda üreticinin kullanabildiği Matrix Press (punch) ve kaizen tüneli teknolojilerini birlikte uygulayan ülkemizdeki tek akü üreticisidir. Bunun yanı sıra, Ar-Ge Merkezi, Türkiye'nin ilk ve tek yeni nesil akü geri kazanım tesisi, yeni teknolojiler gibi sürekli yatırımlara Ako Akü, grubumuz için bir yatırım üssü özelliği taşımaktadır. Ülkemizin parlak geleceğine yatırım yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modellerinin yanı sıra, Ar-Ge Merkezi statüsü ve geri kazanım merkezi ile ayrışan Ako Akü Ar-Ge Merkezi, 3 farklı üniversite iş birliğinde, bor kullanılarak elektrikli araç aküsü üretimi projesini yürütüyor.

"TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamındaki ön aşamaları tamamlanmış olan projenin son onay kısmında değerlendirmeleri sürüyor.

Bu projenin başarıyla sonuçlandırılması halinde Türkiye, elektrikli otomobiller açısından en önemli konulardan biri olan batarya (akü) üretimi konusunda küresel teknoloji liderliği avantajı elde edecek.

4 yıldır üretim yapan Ako Akü fabrikasında, kurşunun aküye dönüşümü tam bir otomasyon ve ekipmanlar arası haberleşme (IoT) metodolojisi ile tamamlanıyor. Üretim akışı, yüzde 100 otomasyon ile gerçekleşiyor.

Geri kazanım proseslerinin, çevre ve insan sağlığına yönelik risklerinin bu şekilde tamamen elimine edildiği Ako Akü, çevre dostu özelliği ile de Avrupa'daki ilk 5 tesis arasında yer alıyor.