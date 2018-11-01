“Sanayide milli atılım” için Sivas 2019'da düğmeye basıyor
SİVAS (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "sanayide milli atılım" sloganıyla şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında, şehir içindeki sanayi sitelerinin taşınması için ilk başvuruyu yapan Sivas'ta yeni sanayi sitesinin çalışmaları 2019'da başlayacak.
Şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesi ve modern altyapıya kavuşturulması kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında, ilk etapta Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas (2), Bursa, Tokat, Afyonkarahisar ve Kırıkkale'de (2) 13 sanayi sitesinin dönüşümüne başlanacak.
Bu kapsamda, Sivas'ta, şehir içindeki Eski Sanayi ve Ata Sanayi, 100. Yıl Sanayi, Toptancılar ve 4 Eylül Sanayi siteleri, projesi hazır olan Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri'ne taşınacak. 7 milyon metrekare alana kurulacak yeni sanayi sitesinde 16 ana üretim grubunda faaliyet gösterilecek.
Sivas Belediyesince, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri'nin proje tanıtım programı yapıldı.
Programda ilk olarak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun tarafından projenin iş takvimiyle ilgili sunum yapıldı.
Belediye Başkanı Sami Aydın da burada yaptığı konuşmada, bu sanayi sitesinin derli toplu her türlü ihtiyacın karşılanabileceği bir alan olduğunu söyledi.
Aydın, 2014 yılında bu çalışmayı başlattıklarını ve bu süreçte ilk müracaat eden il olduklarını belirtti.
Bu yeni sanayi sitesinde 1 milyon 100 bin metrekarelik yeşil alan da olacağını aktaran Aydın, "Bu kısmını da millet bahçesi olarak bakanlığımıza sunduk, inşallah TOKİ kanalıyla bakanlığımız bu alanı millet bahçesi olarak düzenleyecek. 2019 yılı yatırım programına alınan projemiz, 2019 yılında başlayacaktır. Proje kısmını, süreci hızlandırmak adına 2019'u beklemeden başlattık." diye konuştu.
Aydın, tasarımların yapıldığını dile getirerek şunları kaydetti:
"Artık hazır hale geldik, 2019'dan itibaren de kamulaştırma bedelleri ödendiği anda süreci hızlandırmış olacağız. Yeni sanayi sitesini, mevcut organize sanayisinin karşında olmasını özellikle istedik. İkisinin birbiriyle entegre olmasının çok avantajları olacağını düşündük. Proje bize göre çok fonksiyonel oldu. Her meslek grubunu ayrı bölgelere ayrı renklerde yapacağız. Birbirine zarar verecek olumsuzluk yaratacak yapıları ayrı kooperatifler olarak planladık. İnşallah tamamlandığı zaman Türkiye'ye örnek olabilecek çok özel bir küçük sanayi sitesine kavuşmuş olacağız."
-
Atiker Konyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
-
Yozgat Cezaevi inşaatı tamamlanıyor
-
Demirel'den soba zehirlenmesi uyarısı
-
Sorgun Kapalı Spor Salonu onarılmaya başladı
-
Beslenme çantasız okula gelen öğrencisinin hayatını değiştirdi
-
Bakan Ersoy, Kapadokya'daki turistik merkezleri ziyaret etti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.