Sanki kuş kafesi değil sanat eseri

Bursa’da yaşayan Ali Kalktı, göz kamaştıran ahşap kafesler yapıyor. Bursalı kafes ustası Ali Kalktı (66), 2000 yılında şoförlükten emekli olduktan sonra kanaryası için bir kafes yaptığını söyleyerek, “Kuşumu gezdirmeye çıkarttığım bir gün kafesi gören kuş satıcısı bunu çok beğendi. Kafes siparişi verdi.