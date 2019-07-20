SANKO Üniversitesi tercih ve tanıtım günlerine yoğun ilgi
İSTANBUL (AA) – SANKO Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri, aday öğrencilerden ve velilerden yoğun ilgi görüyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından SANKO Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günlerine, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösteriyor.
Meslek seçimi ve tercihler konusunda bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler SANKO Üniversitesi bünyesinde kurulan ve tercih ve tanıtım günleri kapsamında hizmet veren tanıtım ofisini ziyaret ederek bilgi alıyor.
Ziyarete gelen aday öğrenciler ve veliler, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile görüşüyor, bölümlerin öğretim elemanlarından bizzat bilgi alıyor, üniversitenin fiziki ve teknolojik alt yapısını gezerek, görme fırsatı da buluyor.
SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi, üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.00-17.30 saatleri, hafta sonu ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ayrıca bilgi almak isteyenler "www.sanko.edu.tr" adresini ziyaret ederek ya da "0342 211 65 00" numaralı telefonu arayarak da ilgili birimlerden bilgi alabiliyor.
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