SAP Türkiye'nin “büyük veri” konusunda eğitim verdiği “genç profesyoneller” sertifikalarını aldı
ANKARA (AA) – SAP Türkiye tarafından bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla uygulamaya konulan "Genç Profesyoneller Programı" kapsamında 3 aylık eğitimlerini tamamlayan 26 kursiyer sertifikalarını aldı.
ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde, "büyük veri" konusundaki eğitimlerini başarıyla bitiren "genç profesyoneller"in mezuniyeti dolayısıyla tören düzenlendi.
SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, törende yaptığı konuşmada, Genç Profesyoneller Programı'nın Türkiye özelinde ilk defa "büyük veri" alanında gerçekleştirildiğini söyledi.
Eğitim müfredatının Türkiye'de hazırlandığını belirten Candan, eğitimin programının tüm dünyadaki paydaşlarına buradaki modelle ulaştırılacağını bildirdi.
Candan, eğitimi başarıyla tamamlayan 26 gence seslenerek, "Dijital dönüşümün tohumlarını atacağınız bir programdan mezun oldunuz. Burada kazandığınız farkındalıkların dünyaya yeni açılımlar getireceğine inanın." dedi.
Genç Profesyoneller Programı'nın sadece Türkiye'de uygulanmadığını hatırlatan Candan, 24 ülkede 2 bin 650'den fazla gencin eğitim aldığını ve bunların yüzde 99'unun SAP iş ortaklarında ya da müşterilerinde istihdam edildiğini dile getirdi.
Candan, şunları kaydetti:
"Anlattığımız konularda tasarlanan şeylerin gerçekleşmeleri arasında neredeyse 15 yıllık bir konsept farkı oluyordu. Bu eğitim programında 'büyük veri' ana temasıyla anlattığımız bileşenler artık günü gününe çıkan teknolojilere örtüşüyor ve katılımcılarımızı güncel bilgilerle tanıştırma şansımız oluyor."
– Yeni kariyer fırsatı
ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar da teknokent olarak gençlere alan oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.
Özellikle start-upların bir an önce piyasadaki yerlerini almaları için çalıştıklarını vurgulayan Alemdar, "Bilişim İnovasyon Merkezimizde oluşturduğumuz CoZone etkinlik alanı da Ankara'nın teknoloji ve girişim açısından buluşma noktası oldu." diye konuştu.
Alemdar, çalışanlara da "Güzel bir kariyere, güzel bir noktadan başlıyorsunuz." diye seslendi.
Programa katılan Aslı Özhamurkar, eğitimin odağında "büyük veri"nin olmasına rağmen birçok alanda bilgi edinme şansı bulduklarını ve program sayesinde teknik ve kişisel becerilerini geliştirerek, iletişim yeteneklerini gözle görülür şekilde geliştirebildiklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Genç Profesyoneller Programı kapsamında 3 aylık eğitimlerini tamamlayan 26 kişiye sertifikaları verildi.
Bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla uygulamaya konulan Genç Profesyoneller Programı'nda, okullarından mezuniyet sonrası 3 yıl içinde iş bulamayan ya da niteliklerine uygun bir işe giremeyen, üniversitelerin işletme, mühendislik, istatistik, matematik ve bilgi teknolojileri gibi alanlarından mezun gençlere yönelik eğitimler veriliyor.
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SAP Türkiye'nin “büyük veri” konusunda eğitim verdiği “genç profesyoneller” sertifikalarını aldı
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