Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi toprağa verildi
ANKARA (AA) – Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi Suriye Zelal Yıldızhan'ın cenazesi, başkentte son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Yıldızhan'ın cenazesi, bu sabah Ankara'ya getirildi.
Yıldızhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile İzzet Yıldızhan'ın arkadaşları ve yakınları katıldı.
BENZER HABERLER
-
Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin'den taraftara teşekkür:
-
Hayırsever iş adamından okul için arsa bağışı
-
Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi toprağa verildi
-
Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanlığına Halil Çevik seçildi
-
Ahi Evran Üniversitesinin yabancı öğrencileri futbol turnuvasında ter dökecek
-
Sömestr tatilinde “İsfanbul”da 360 derece eğlence
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.