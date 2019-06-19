Şarkışla Aşık Veysel MYO'da bilgi yarışması
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından "Bölümler Arası Bilgi Yarışması" düzenlendi.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, sinema tarihi, geometri, matematik, tarih ve astroloji alanlarında soruların sorulduğu yarışmaya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Laborant Veteriner Sağlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Maliye ve Banka ve Sigortacılık bölümü öğrencileri katıldı. Yarışmada finale kalan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 20 sorunun 17'sine doğru cevap vererek ikinci olurken, Banka ve Sigortacılık Programı ise 20 sorudan 19'unu bilerek birinciliği kazandı.
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunun düzenlediği sosyal etkinliklerle öğrencilerinin beklentilerini karşıladıklarını belirten Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, "Bilgi yarışması sayesinde öğrencilerimizin farklı konularda genel kültür sahibi olmasından dolayı mutlu olduk. Bu bilgilere sahip olan gençlerin kendi alanlarında gelecekte başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
-
“Türkiye’nin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz”
-
Seydişehir'de termal tatil köyü çalışmaları ilerliyor
-
Başkan Demirbaş, park ve sokak düzenleme alanlarını inceledi
-
Vali Aktaş, selden zarar gören arazileri inceledi
-
Şarkışla Aşık Veysel MYO'da bilgi yarışması
-
Anadolu Üniversitesinden Balkanlar'da dijital eğitim açılımı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]